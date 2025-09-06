7500 traktorów do utylizacji? Rolnicy poszkodowani przez urzędników
Tysiące rolników w całej Polsce stoi w obliczu poważnego problemu. Ich białoruskie ciągniki, które kupili i zarejestrowali zgodnie z ówczesnym prawem, nagle po latach są uznawane są za nielegalne. Rolnicy nie popełnili błędów a ponoszą konsekwencję bałaganu w przepisach.lnwsk
Komentarze (26)
najlepsze
No o jak zwykle urzedas ma zerową odpowiedzialność za swoje decyzje.
Nowe były zakazane, bo nie spełniały wymagań, więc ściągali u----i.
Oczywiście prawo nie powinno działać wstecz i te ciągniki, które już wjechały powinny zostać,ale pamiętajcie, że rolnicy też nie są święci.
To że ktoś tam próbował kręcić przebieg to jakieś bajki, z resztą nie sam przebieg się liczy. Tam jest zdaje się jeszcze wymóg aby przynajmniej przez pół roku przed kupnem to oficjalnie jeździło.
@Yoreri: Niezły fikołek lemingu, ale próbuj dalej.
