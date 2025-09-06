Chcieli wydymać - zostali wydymani. Rolnicy specjalnie naginali prawo ściągając te ciągniki jako używane z nalatanym przebiegiem kilkudziesięciu moto godzin aby nie były uznane jako nowe.



Nowe były zakazane, bo nie spełniały wymagań, więc ściągali u----i.



Oczywiście prawo nie powinno działać wstecz i te ciągniki, które już wjechały powinny zostać,ale pamiętajcie, że rolnicy też nie są święci.