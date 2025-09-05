Cześć, nie udzielam się tutaj zbyt często, w sensie postowania, ale ta sprawa mocno mną poruszyła i postanowiłem coś zadziałać.

Jak pewnie każdy wie i słyszał, firma właściciel firmy DROG-BRUK (dla przypomnienia A.P. Szczerek) w dość niechlubny sposób zdobył sławę w internecie, a w związku z tym, na jego firmę wylała się dość duża fala hejtu.

Niestety, przy tym pospolitym ruszeniu, niektórym wyłączyły się mózgi i swoje żale oraz pretensje kierowali wobec drugiej, bliźniaczo nazwanej firmy, której właścicielem jest p. Roman Szkaradek, a sama firma nie ma nic wspólnego, ani z aferą na korcie, ani z tą drugą firmą. Ocena firmy pana Szkaradka spadła z 5 do 1.5, a on sam musi się obecnie mierzyć z całą masą niezasłużonej krytyki i oskarżeń.

Ale do brzegu. Pomyślałem, że skoro wykop tak skutecznie potrafi nagłośnić pewne sprawy, to może powinniśmy również nagłośnić to co stało się ze firmą Pana Romana i może w geście solidarności sprezentować mu kilka pozytywnych ocen.

Dodam tylko, że nie mam kompletnie żadnych powiązań z żadną z firm, a post był po prostu odruchem po przeczytaniu artykuł na wyborczej.

Jak widać internet ma potężną siłę, jednak nie zawsze idzie to w stronę w którą powinno i zanim wylejemy na kogoś wiadro pomyj, o ile już naprawdę musimy, to warto się jeszcze zastanowić, czy na pewno celujemy we właściwą stronę. To tyle.