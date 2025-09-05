Żona Cinkciarza i zasiłek z ZUS. Był donos a ZUS odmówił zajęcia się sprawą.
ZUS został poinformowany, jakoby żona Marcina P., "zachodząc w drugą ciążę, była fikcyjnie zatrudniona z bardzo wysoką pensją w celu wyłudzenia świadczeń przysługujących jej w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego" - czytamy w piśmie, które otrzymali urzędnicy. ZUS odmówił jednak...mejkpis
Komentarze (9)
W skrócie to wyglądało tak, że:
1. Mam firmę.
2. Zatrudniam na stanowisku dyrektorskim kobitę w ciąży z pensją np. 20 tys. zł. Mogło być fikcyjne zatrudnienie (kobita nie pracuje, nie dostaje pensji, ale pokrywa mi koszty składek itp.).
3. Kobita idzie np. po dwóch miesiącach na macierzyński i wychowawczy i
Jak już wiadukt przeznaczyli do zburzenia (gratuluję kierowcom w Chorzowie) to okazało się, ze ma działkę budowlaną w Rynku, ktorej wartość bardzo wzrosła. ;))