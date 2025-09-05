Patusy z seata porwali grzybiarza i pastwili się nad nim
Podpalili na nim ubranie, następnie rozebrali go, bili po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą - wszystko nagrali, żeby prokurator miał łatwiej.zwirz
Komentarze (51)
W rzeczywistości nazywał to eutanazją
Tak czy inaczej, wysyłanie Polskiej patoli na Ukrainę jest bardzo dobrym pomysłem
Aż mi się przypomniały grupki takich cweli z początku lat 2000. co wieczorami kręciły się w gruzach po mieście jak jakaś murzyńska gangsta i zaczepiały ludzi drąc przeważnie japy z rozlatujących się golfów po wieś tuningu. Raz nawet pamiętam jak chyba w drodze pomyłki taka gangsta zaczepiła kiboli i w efekcie otrzymała oklep, a