Śmierć 8-letniego Kamilka. W żadnej z 18 instytucji nie stwierdzono zaniedbań.
"Wszędzie przeprowadzone zostały postępowania, które nie wykazały nieprawidłowości. Czynności są w sposób prawidłowy udokumentowane i wykonane. Mówię o czynnościach sądowych, kuratorskich i policyjnych. Formalnie były prawidłowe." - prok. Mariusz Marciniak.BoredOfBeingSad
Komentarze (38)
Nie stwierdzono nieprawidłowości...
WIEM!!!
Zwolnimy 7 osób, 5 wsadźmy do pierdla i pora na CSa.
A jak znowu SYSTEM zawiedzie to kolejne polowania na czarownice.
Czyli sądy winne, więc już z góry wiadomo, że sąd sądu za nic nie skaże, więc sprawa będzie umorzona. I tak się żyje w Państwie z kartonu.
@MatkaGracz: ale pamiętajcie, że izba dyscyplinarna sądu to zamach na trójpodział władzy. Chyba, że istnieje ona w Niemczech to wtedy mamy praworządność.
Kto się spotkał z jakąkolwiek kontrolą ten wie, że sprawdzenie czegoś ponad to to sporadyczne przypadki. Stąd wszyscy w takich instytucjach jak szkoła, MOPS a nawet Policja czy służba zdrowia skupiają się głównie na obłożeniu własnego tyłka odpowiednią ilością papierów. Bo za to, że nic nie robisz w realu cię do odpowiedzialności nie pociągną - za to, że na papierze czegoś nie ma jak najbardziej.
Sądownictwo to jest żart i kpina. Nazywanie tego całego syfu wymiarem sprawiedliwości to jak nazwanie psich odchodów wykwintnym, pełnowartościowym posiłkiem.
Sędziowie którzy zajmowali się tą sprawą nadal piastują swoje funkcje, bez żadnych konsekwencji, mogąc niszczyć życie innym ludziom.
I oczywiście wspaniały system, gdzie patologia może się rozmnażać bez żadnej kontroli. Świat nie postępuje, a się