Czynności są w sposób prawidłowy udokumentowane

Kto się spotkał z jakąkolwiek kontrolą ten wie, że sprawdzenie czegoś ponad to to sporadyczne przypadki. Stąd wszyscy w takich instytucjach jak szkoła, MOPS a nawet Policja czy służba zdrowia skupiają się głównie na obłożeniu własnego tyłka odpowiednią ilością papierów. Bo za to, że nic nie robisz w realu cię do odpowiedzialności nie pociągną - za to, że na papierze czegoś nie ma jak najbardziej.