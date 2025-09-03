Komentarz pilotów akrobacyjnych USA do wypadku w radomiu
Facet na górze latał w USAF na F-16, facet po środku w US NAVY na F-18 (w tym akrobacje jako solo). Babka na dole w USAF na F-16 m.in w zespole akrobacyjnym "Thunderbirds", była też IP (Instuctor Pilot?) zmarłego SLABa. Omówienie różnych kwestii: dopalacz, wysokościomierze, temp, kom radio itpmurison
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
- dekoncentracja rutynowych czynności, bo trafił na niekompetentnego kontrolera i mógł popełnić błąd przy kalibracji wysokościomierzy przed pokazem bo był zajęty dopytywaniem czy ma wolną przestrzeń i minięciem się z FA50 na 300m.
- może gorszy fizycznie dzień i go odcięło przy zmianie obciążeń z ujemnych na mocno dodatnie i mógł mieć problem z oceną sytuacji
- że raczej
@Hokey: Tysiąc razy chodziłeś tymi schodami, a ten jeden raz się wypiedroliłeś i masz zerwane więzadła.
Setki raz wbijałeś się na 10G, a tym razem to naczynko krwionośne w głowie jednak nie wytrzymało.
Proste odpowiedzi, szybki wyrok i lincz jest tym, co tłum lubi najbardziej. Życie jest bardziej skomplikowane, a czasem po prostu "shit happens".
https://www.youtube.com/watch?v=u7gYKKNy5b4