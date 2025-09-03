Nie ulega wątpliwości, że pilot był bardzo dobry i doświadczony - wystarczy zobaczyć jakie wykonywał manewry. Do wypadku doszło przy dość prostym jak dla niego manewrze. Każdy wypadek ma swoją przyczynę i nic dziwnego, że wszyscy się nad nią zastanawiają. Nie rozumiem tylko dlaczego wysokie kompetencje pilota mają zamykać usta tym, którzy dyskutują o tym wypadku. Tak jakby wypadek miał podważać umiejętności pilota. Przecież jeden z najlepszych kierowców F1 Senna, tez zginął Pokaż całość