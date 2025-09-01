Wyjątkowy sukces Polski
Oprócz doprowadzenia do braków wody w Wiśle zaczyna brakować w niej również piasku przez co następuje erozja wgłębna koryta. xDarmin-van-kutonger
Komentarze (18)
najlepsze
Stan wody – wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczy się od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi jest wyrażana w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona
Patrzę trochę i nie bardzo wygląda to na 10cm. Przyszli jacyś kolesie, okazuje się że ktoś z jakiejś agencji rządowej. Pytam się o co chodzi. Oni mówią stan wody 10cm ale głębokość 4m :-)
Ludzie w miastach może w to uwierzą. W Wielkopolsce 3 lata temu chyba owszem, ale rok temu i w tym roku?
@Saeglopur:
