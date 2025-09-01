Kurde, zawsze myślałem, że na wodowskazie pokazana jest głębokość rzeki w danym miejscu. Jak jest 6cm, to bym się spodziewał, że przejdę na drugą stronę zdejmując buty i podwijając nogawki. A tu się okazuje, że w miejscu gdzie wodowskaz pokazuje 6cm jest 3.5m głębokości