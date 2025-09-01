UWAGA! Alert zorzowy dla Polski. Niebo może zapłonąć kolorami
Wiele wskazuje na to, że nocą możemy spodziewać się nad Polską zorzy polarnej - podaje Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach".Z_ostatniej_chwili
Jeśli pierwszy raz ktoś szuka zorzy, to warto co chwię robić zdjęcia telefonem północnego horyzontu na długim czasie. Telefon wyłapuje dużo szybciej.
Prognozy są dobre ale dla USA, u nas będzie widno.
I co ja mam jutro w południe krowom w oborze powiedzieć? Że na zorzę czekałem do 3:30?
czyli kiedy? tej nocy?