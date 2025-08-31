Finał głośnej sprawy, poszło o smród na wsi. Rolnik przegrał w sądzie
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Szymona Kluki, rolnika z okolic Łodzi, którego sąsiedzi pozwali za uciążliwe zapachy z jego gospodarstwa.PiotrSkargarkson
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
https://www.farmer.pl/fakty/rolnik-musi-zaplacic-odszkodowanie-sasiadom-przeszkadzaja-zapachy-z-chlewni,151114.html
@staryhuop0: No ale ja mam wrażenie że ludzie mieszkający na wsi (lokalsi) dla swojego bezpieczeństwa / korzyści starają się udawać że takich problemów nie ma.
https://www.youtube.com/watch?v=-wmceQDhkdM
Ciekawe co bardziej szkodliwe ;)
U mnie w bloku jest zakaz i sąsiedzi nie palą.
Nawet powstała inicjatywa gdzie śmierdzi xD
https://www.szadolki.pl/mapa_smrodu.php
W każdym normalnym kraju prawo nie działa wstecz i obowiązuje zasada pierwszeństwa. Jak kupili ziemię, to wiedzieli gdzie i koło kogo ją kupili. To nie sytuacja jak Ci sąsiad po złości zakłada chlewnie. Dobrze wiedzieli czemu płacą 50k a nie 300k.
Spier.dolone myślenie i tyle. To może idźmy dalej w Wawie jest