Z mojego liceum najgorszy głąb, który ledwo zdawał, ale taki serio pustak poszedł na stomatologię. Nikt nie wierzył jak on tam mógł się dostać, choć wskazywano na dobrze sytuowaną rodzinę :-) Jest teraz dentystą, ma swój gabinet, opinie na same 5, tylko tych kilka na 1 jest dziwnym trafem usuniętych i nie da się ich rozwinąć.



Tak że tego, nigdy nie wiesz na kogo trafisz jak nie znasz.