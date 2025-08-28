Dentysta trwale oszpecił nastolatkę. Po 8 latach zapadł wyrok, zapłaci 150 tys.
150 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami za pięć lat i zwrot kosztów leczenia tyle zapłaci stomatolog skazany w sprawie, która miała swój początek w 2017 r. Sprawiedliwości, jak widać, matka oszpeconej nastolatki dochodziła przez 8 lat. Dziewczynce w trakcie usuwania zębów stałych, które źleHannnah
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
I oczywiście za to lekarz nie poniósł żadnej odpowiedzialności. A coś takiego powinno być traktowane jak fałszowanie dokumentacji medycznej i prowadzić do kary więzienia, najlepiej bez zawieszenia. Co innego popełnić błąd a co innego świadomie
Tak że tego, nigdy nie wiesz na kogo trafisz jak nie znasz.
@majk3l: @Anomalocaracid nie musiał. Nie od dziś wiadomo, że lekarze już dawno nie są uszeregowani najlepszymi maturami - o ile to można uznawać za wyznacznik, miewam wątpliwości.
Tym niemniej wracając - są tematy jak u mnie, w powiatowej mieścinie satelickiej, gdzie syn stomatologa miał po prostu te czwórki, ani dobrze, ani źle, punktów na "gry i zabawy finansowane przez podatnika" zabrakło, wleciała prywata/niestacjonarne i kasta
Sprawiedliwości to raczej nie ma na tym świecie, niestety.
Czy ktoś może mi wyjaśnić co się stało? Skąd oparzenie przy usuwaniu zębów?