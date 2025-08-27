Awaria systemu alarmowego 999. Problemy z obsługą zgłoszeń w całej Polsce!
W nocy doszło do poważnej awarii systemu SWD PRM, który odpowiada za obsługę zgłoszeń alarmowych z numeru 999 oraz częściowo 112. Awaria powoduje znaczące opóźnienia w przekazywaniu informacji do dyspozytorni medycznych i może wpływać na czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego.enjoyka
Policja działa na DMR cyfrowo, większość kraju dalej w analogu więc często powiat z powiatem się nie połączy bo to zupełnie dwia różne rodzaje radiotelefonów i stacji. Mało tego, często straż z strażą w innym powiecie też się nie połączy bo działają na DMR, niektórzy na systemie Tetra a niektórzy nadal mają krótkofalówki i stacje analogowe.
@3mortis: to prawda
@3mortis: nawet w jednym mieście nie działa dobrze. W stolicy straż ma 3 różne systemy. Oczywiście niekompatybilne z sobą
Powinniśmy ponad podziałami stworzyć resort modernizacji kryzysowej, który złożony wyłącznie z ekspertów analizuje i modernizuje polskie społeczeństwo by było gotowe na kryzysy takie jak katastrofa czy konflikt zbrojny. Żyjjemy beztrosko w pier*olonej Nibylandii, a wszyscy wokół budują twierdze. Powtórka z obojga narodów...