Dla tego łączność radiowa jest ważna a u nas służby nie mają w takich sytuacjach synchronizacji.

Policja działa na DMR cyfrowo, większość kraju dalej w analogu więc często powiat z powiatem się nie połączy bo to zupełnie dwia różne rodzaje radiotelefonów i stacji. Mało tego, często straż z strażą w innym powiecie też się nie połączy bo działają na DMR, niektórzy na systemie Tetra a niektórzy nadal mają krótkofalówki i stacje analogowe. Pokaż całość