Linux ma już 34 lata. Jak hobbystyczny projekt fińskiego studenta zmienił cały
Linus Torvalds nie planował rewolucji a jednak jego kod trafił wszędzie: od serwerów, przez smartfony, po komputery graczy.pixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Linus Torvalds nie planował rewolucji a jednak jego kod trafił wszędzie: od serwerów, przez smartfony, po komputery graczy.pixel-nerd
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (80)
najlepsze
@CzasemTuZerkam: przeciętny użytkownik przecież nie musi wiedzieć o istnieniu tych katalogów. Myślę że znaczna część przeciętnych użytkowników komputerów mogłaby używać Linuxa na codzień bez żadnego problemu. Główny problem jest taki że Linux jest preinstalowany głównie na niszowych komputerach.
- mniej bloatware przez co nic nie zjada CPU w tle
- stare gry takie jak Might and Magic 6/7/8 albo Gothic 2 działają od strzała na Linuxie a na Windowsie 11 już można zapomnieć bo nawet hacki dostosowujące są przestarzałe
- dzięki Steam Deck już praktycznie wszystkie gry są przynajmniej oznaczone czy działają w miarę dobrze na Linuxie
@apo: Linus sam mówił, że przed samym pisaniem było wiele miesięcy planowania i ewaulacji różnych zastosowań. Sam początkowy git udostępniał bardzo surowy interfejs, którego nie sposób było się nauczyć bez znajomości całego narzędzia
Na tej samej zasadzie jak będę pisał jakiś ficzur do swojej apki i przez przypadek stracę kod to napisaniego tego jeszcze raz zajmie tyle co nic
BTW:
https://imgs.xkcd.com/comics/standards.png