Powoli dla graczy Linux dzięki Proton zaczyna być nawet lepszym systemem niż Windows:

- mniej bloatware przez co nic nie zjada CPU w tle

- stare gry takie jak Might and Magic 6/7/8 albo Gothic 2 działają od strzała na Linuxie a na Windowsie 11 już można zapomnieć bo nawet hacki dostosowujące są przestarzałe

- dzięki Steam Deck już praktycznie wszystkie gry są przynajmniej oznaczone czy działają w miarę dobrze na Linuxie