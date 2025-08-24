Szokujące ustalenia w sprawie szczepionek mRNA. Ukrywane zgony i skutki uboczne
Szokujące dokumenty badań szczepionki Pfizer/BioNTech na COVIDcovid_duck
Sam nie przyjąłem szczepionki, ale nie chcę osądzać tych, którzy się ugięli.
Raczej socjotechnik i manipulacji. Ileż to ludzi zaszczepiło się tylko po to bo chciało podróżować albo iść do kina (planowali segregację sanitarna, a w innych krajach to nawet obowiązywała już).
A nawet linka do raportu nie ma
@covid_duck: dalej nie widzę linku do badania - bez niego to taka pogłoska.
Analizował dane z UK i zauważył, że w ciągu 14 dni od dat szczepień skokowo wzrastała liczba zgonów UWAGA... NIEZASZCZEPIONYCH!
Jak to możliwe? Ludzie się szczepią (dana grupa wg wieku fazami) i to powoduje, że inni - niezaszczepieni - umierają?
Nie!
Jak zaszczepiony umierał (zgon poszczepienny) to był klasyfikowany jako ZGON NIEZASZCZEPIONEGO!
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.03.09.24304015v1
@malin90: Tym bardziej że taka korporacja jedynie w imię zysku podważa wiarygodność całego środowiska naukowego i dostarcza argumentów dla różnej maści ruchów antyszczepionkowych, które odrzucają nawet te szczepienia, które funkcjonują od dawna i które pomogły nam wytępić polio, odry, ospy czy innego rodzaju świństwa
Druga strona też nie lepsza. Bidony i lgbty to już w ogóle jest posrane
A OP jako potwierdzenie dodaje w powiązane artykuł z Onetu
A szury i tak powiedzą "zaufaj nauce". Dla niektórych nie ma po prostu ratunku.
Już się pojawiają komentarze "ja nie umarłem". Tak jak mówią, że Polska bogata, bo oni nie są biedni. C--j z 17 mln żyjących poniżej minimum socjalnego, z 2,5mln poniżej skrajnego ubóstwa, i kolejnymi milionami niewiele lepiej sytuowanymi. Grunt, że oni w centrach miast widzą bogactwo i każdego z mieszkaniem... oczywiście na kredyt po same kule,