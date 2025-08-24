Pamietam jak wybuchła pandemia, to zapraszano do studiow telewizyjnych , na YT profesorow, doktorow, i wszyscy jednym glosem mowili ze na pewno nie bedzie szczepionki przed koncem pandemii, bo nawet jak komus udaloby sie opracowac preparat, to normy bezpieczenstwa sa takie ze badania kliniczne nad nowa szczepionka trwaja okolo 10 lat. I ja sie pytam teraz profesorow, doktorow, gdzie te wasze 10 lat badan czy preparat jest bezpieczny ?