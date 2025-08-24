"Dziwne" zgony i skutki uboczne pacjentów testujących szczepionkę Pfizera na cov
Nieścisłości w badaniach nad szczepionką przeciw Covid.Althar
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Nieścisłości w badaniach nad szczepionką przeciw Covid.Althar
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (34)
najlepsze
No to patrzcie wszyscy od frazesów typu: bestie antyszczepy i podobne jak was media robiły w
https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html
Warto też się zapoznać z chociażby przypadkiem Maddie de Garay, której NOP został zaraportowany jako "rozstrojenie żołądkowe", a gdzie zdrowie i życie dziewczyny zostało totalnie zrujnowane
https://youtu.be/I443yYT940U?si=BuLLh6OaqIjla4RG
W tym przesłuchaniu przed komisją senacką zeznawało wiele innych osób, którzy z wysportowanych zdrowych skończyli w inwalidztwie. Apka Pfizera do raportowania nopów podczas badań klinicznych nie pozwalała na zaraportowanie niczego poza pre-zdefiniowanymi objawami jak gorączka,