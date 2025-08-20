Ojca wymazała z pamięci. Teraz ma za niego płacić 5 tys. zł miesięcznie
Pani Dorota powinna co miesiąc płacić 5 tys. zł za pobyt ojca w DPS-ie. Ostatni raz widziała go, gdy miała cztery lata. Mówi, że nadużywał wówczas alkoholu i stosował p-----c. Te okoliczności nie wpłynęły jednak na decyzję urzędników, którzy naliczają opłaty. Dług kobiety to już 55 tys. zł.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (49)
Ktoś musi płacić, nie ma darmowych obiadków. Albo ona, albo my w podatkach. Myślicie, że gdyby się okazało, że ten ojciec zamiast za niego płacić, przekręcił się zostawiając fortunę to by odrzuciła spadek bo z ojcem nie miała nic wspólnego, wymazała go z pamięci i majątek przeszedłby na skarb państwa? No właśnie...
Zresztą podarował jej życie, najcenniejszy dar, niech buli, a nie zmusza mnie między innymi do płacenia za
Dwa że kwoty są z d--y, idzie sobie taki patus do DPS-u i dzieciak ma płacić jak tu 5k, a z tego co pamiętam w przypadku alimentów zawsze jednak się brało możliwości zarobkowe rodzica.
@martty: Przecież taka sprawa to nie jest kwestia raku wymiaru sprawiedliwości a przepisów o pomocy społecznej i alimentacyjnych.
Patologia w tym wypadku jest na zupełnie innym poziomie.
Czas skończyć z tą fikcją.
Państwo w ogóle nie powinno wnikać, czy ktoś dobrze czy źle żył z kimś. Po prostu jeżeli ustalmy, że każdy zabezpiecza sobie przyszłość to tak ma
Pozbawienie praw rodzicielskich za wczasu może trochę pomóc. Sądy mało co obchodzi bo to administracyjne rozpatrują, liczy się hajs.