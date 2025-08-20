Ten system jest absurdalny, częściowo tkwi w XXI w gdzie każdy sam sobie zbiera na starość, a częściowo stoi w epoce kamienia łupanego, gdzie trzeba opiekować się na rodziną, nawet jak się jej nienawidzilo i nie mieszka z 50 lat XD

Czas skończyć z tą fikcją.

Państwo w ogóle nie powinno wnikać, czy ktoś dobrze czy źle żył z kimś. Po prostu jeżeli ustalmy, że każdy zabezpiecza sobie przyszłość to tak ma Pokaż całość