Korea: KHNP nie zbuduje elektrowni jądrowej w Polsce
Polska jest czwartym krajem europejskim, po Szwecji, Słowenii i Holandii, w którym KHNP potwierdziło zamknięcie swojej działalności podaje koreańska agencja prasowa Yonhap News. Projekt elektrowni jądrowej w Koninie miał upaść już w październiku ubiegłego roku.Kolekcjoner_dusz
Od 45 lat nie potrafią zbudować elektrowni atomowej, za to są świetnie zorganizowani jak trzeba skłócić polaków...
Tymczasem KHNP musi mierzyć się z zapisami ugody patentowej, podpisanej po sporze z amerykańskim Westinghouse w styczniu 2025 roku. Amerykanie twierdzili, że reaktory APR1000 i APR1400 proponowane przez Koreę opierają się na licencjonowanej technologii amerykańskiej.
Koreańska agencja prasowa ujawnia kolejne szczegóły umowy i potwierdza, że mocno ogranicza ona zagraniczne projekty KHNP.
– Państwowe przedsiębiorstwo Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach ugody otrzymało zakaz składania
Teraz jest już teoretycznie za późno więc będziecie siedzieć w zimnie z najdroższym prądem na świecie, a planety i tak nie uratujecie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9B_czasu_dalekiej_przysz%C5%82o%C5%9Bci#Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87_Ziemi,_Uk%C5%82adu_S%C5%82onecznego_i_Wszech%C5%9Bwiata
A jeszcze niedługo zmieni się cykl cyrkulacji AMOC, jeśli tak się stanie to będą srogie zimy stulecia, a latem max tak jak teraz.
@ShpxLbh: "efekt cieplarniany" to zjawisko dzięki któremu w ogóle jest na Ziemi coś takiego jak pogoda.
Nie trzeba nic wymyślać. Efekt cieplarniany w skali planetarnej objawia się właśnie tym, że raz jest ciepło, a raz jest zimno. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ale oczywiście wina tuska xD
nawet w swoim cytacie masz wyraźnie że umowa patentowa dotyczy nowych projektow a nie naszego.
Co to się stało niby umowy podpisane a tu coś takiego
@Poldi7777: Może wetować oraz blokować zmiany w sądownictwie. Sądownictwo jest obsadzone przez pisowcow, a PiSowcy służą USA za podnóżek.
Moja praca została wykonana!
