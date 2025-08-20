Poszukiwany BOHATER z Rybnika! Stanął w obronie brutalnie zaatakowanej kobiety
Do szokujących scen doszło na przystanku w Rybniku. Kobietę czekająca na autobus zaatakował mężczyzna. Kopnął ją w okolice głowy, kilkukrotnie uderzył pięściami. W jej obronie stanął przechodzień...Trzebieslawice
Komentarze (51)
@Kamael: Tutaj niestety to pan prokurator decyduje czy mogą czy nie.
Ciekawe czy jak go znajdą to może stwierdzić to nie ja i nara. Nie wiem, będą go pytać czy brał udział w takim zdarzeniu i odpowie nie pamiętam takiego zdarzenia.