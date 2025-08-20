15-letnia Nina P. i próba zabójstwa, wyrok? przeproszenie pokrzywdzonej
Zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu wyroku brała udział w ataku na studenta. Słynne "17 lat żyje, a ty mi piętnastaka dajesz". W przypadku napaści na studenta sąd był bardziej stanowczy. Umieścił dziewczynę w ośrodku wychowawczym. Na procesie nożowników Nina będzie jednak tylko świadkiem. KURTYNAocynkowanyodpornynahejt
Komentarze (26)
najlepsze
Ładnie się bawi wymiar sprawiedliwości :)
Udział przy dwóch próbach morderstwa i nic jej nie zrobią.
Proste, anonimowe, masz 2 równoległe systemy, osoby biorace udzial w sprawe, oraz kazdy obywatel.
To da informacje o gnidach taki ze nawet obronca anonimowo doniesie, o nie sprawiedliwych procesh i o tym co budzi oburzenie spoleczne.
