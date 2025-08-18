"Zostawili dzieci w rozgrzanym aucie i poszli na zakupy. Tłumaczenia rodziców"
W Strzelcach Opolskich mogło dojść do tragedii. Na parkingu jednego z marketów rodzice zostawili w samochodzie dwie małe dziewczynki i poszli na zakupy, mimo że tego dnia termometry wskazywały aż 32 st. C. Później tłumaczyli, że postąpili tak, bo nie widzieli na czołach dzieci "ani kropelki potu"paramedix
Komentarze (17)
To drugie mi się wyjątkowo podoba. Rozumiem, że jak auto nie ma klimatyzacji a w środku są dziedzi to mamy pojazd uprzywilejowany.
W końcu zagrożenie życia dziecka i nie ma że korek (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Tutaj już trochę przesadzili. A jeśli rodzic pozostaje z dzieckiem w wyłączonym samochodzie, to wtedy już temperatura ulega obniżeniu? Bo zdarza mi się gdzieś czekać z 10 minut i przeważnie przy otwartych
Oczywiście, że tak. Czasem w środku można wysiedzieć dość długo, mimo upału na zewnątrz, czasem ciężko jest już po trzech minutach. W wielu przypadkach pozostawienie dziecka na czas szybkich zakupów nie stworzyłoby żadnego zagrożenia. Problem w tym, że to ciężko przewidzieć, a stawka jest zbyt wysoka, więc niedopuszczalne jest, aby pogrywać w taką ruletkę.
I czy była włączona “klimatyzacja postojowa”
Jeśli mowa o 2-latku w foteliku to nie ma usprawiedliwienia dla zostawiania go zamkniętego przy 30-stopniowym upale, choćby, aby kupić jakąś pierdołę w kiosku za rogiem. Ludzie muszą w takiej sytuacji przewidywać, że mogą z jakiejś przyczyny nie wrócić w ciągu najbliższej godziny (zasłabnięcie, potrącenie). Sami wyjdą cali i zdrowi, ale