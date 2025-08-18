W UK chcą objąć użytkowników VPN kontrolą. "Tylko podejrzani chcą anonimowości."
Stowarzyszenie Dostawców Weryfikacji Wieku (AVPA), reprezentujące firmy wdrażające systemy kontroli wieku, rozpoczęło intensywny lobbing na rzecz rozszerzenia obowiązujących mechanizmów.zagubionychromosom
Komentarze (38)
@Niesondzem: To czemu się dzbanie nie podpisujesz tutaj imieniem i nazwiskiem? Masz coś do ukrycia? Może jesteś pedofilem?
@bregath: Twoimi pieniędzmi!? A co to za wywrotowe myślenie! Państwo ci da dokładnie tyle na ile zasługujesz. żadnych twoich pieniędzy nie będzie. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy.
Można też w skróconej, bardziej przyjaznej środowisku wersji: Będziesz szczęśliwy!
Politycy wszystkich krajów łączcie się w swoim spierd8leniu.. Musi nastąpić coś na wzór rewolucji francuskiej. Inaczej nadal będą odebierac nam prawa,cisnąć nam podatkami i uprzykrzać zycie. Pieprzona elyta a tfu..