Pilne! Zaginął 9-letni chłopiec w Nowym Sączu - zagrożenie zdrowia/życia!
UWAGA BARDZO PILNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA ZAGINĄŁ 9 LETNI CHŁOPIEC O IMIENIU NIKODEM Nikodem Nawrocki Dziecko widziane było po raz ostatni dzisiaj tj 17 sierpnia 2025 roku około godziny 14.00 w Nowym Sączu w okolicach ul. Nadbrzeżna, Armii Krajowej, Szarych Szeregów.gogs
Komentarze (26)
najlepsze
Czyli że... został porwany? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Jak "dziewczynka", która siedziała u chłopaka, "zaginęła" to było rozesłane na całą Polskę.
https://wykop.pl/link/7708397/child-alert-poszukiwana-11-letnia-patrycja-glowania
Tutaj nie potrzeba, bo niby zagrożenie życia, ale to jednak chłopiec, więc nie warto?
Child Alert! Poszukiwana 11-letnia Patrycja Głowania
