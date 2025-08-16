Śmierć podczas wyprzedzania. BMW rozpadło się na kawałki
Nie żyje 19-latka, a 20-letni kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala po wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łagowie (woj. świętokrzyskie). Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe, którymi podróżowali znajomi. Policja bada, czy mogło dojść do nielegalnego wyścigu.Kolekcjoner_dusz
@PozorVlak: Tak, a co?
Wiele osób kupuje
Moglo si wtedy cos odwalic, ale na szczescie nic sie nie stalo. Nigdy wiecej z nim nie wsiadlem, ale jakby sie stalo to co? Bylbym obwiniany ze wiedzialem do kogo wsiadam.
@KingOfNull: i wtedy wyskakujesz z samochodu przy prędkości 120 km/h ?
mission failed successfully