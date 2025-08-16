Jak mialem 20 lat tez mialem znajomego co mial pierwsze auto, chcial mnie na sile podrzucic, dalem sie namowic a on zaczal jechac po 100-120 w zabudowaniach. Za kazdym razem mu zwracalem uwage, ale jedyne co slyszalem, ze marudze i przynudzam.

Moglo si wtedy cos odwalic, ale na szczescie nic sie nie stalo. Nigdy wiecej z nim nie wsiadlem, ale jakby sie stalo to co? Bylbym obwiniany ze wiedzialem do kogo wsiadam.