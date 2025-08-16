Hity

tygodnia

Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3961
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3726
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2961
KPO: biuro rachunkowe bierze dotację 540 tys. zł na otwarcie kina mobilnego xDDD
2732
KPO to nic! Urzędnik z miasta powiatowego kupuje pełnomorski jacht za 12 MLN.
2577

