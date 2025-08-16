Podobno mamy równość płci. Jak wygląda to w praktyce?
Normalni faceci mają się dobrze i nie maja czasu na takie gównoproblemy.
W latach 20-24 wyglądało to tak, że 3-4% ojców uzyskiwalo opieke nad dziećmi zamiast matek. To chyba dość zamienny "wynik".
Jest to jeden z wielu powodów obecnej sytuacji demograficznej.
Za rok 24. ilość rozwodów wyniosła prawie
Ludziom wydaje się że skoro są pary z nromalnymi facetami to znaczy że taka kobieta nie jest wyrachowana.
Równości płci przynajmniej w Polsce nigdy nie było, nie ma i znając p0laków to nie będzie. Faceci facetom zgotowali sobie tu takie piekło, że teraz wystarczy, że taka różowa wskaże palcem dowolnego faceta, który by powiedział chociaż minimalnie niepochlebne zdanie o jej płci i migiem znajdzie się tuzin rycerzyków, którzy rzucą się na niego jak piranie, którym wrzucisz kawałek mięsa do akwarium xd A całe
Faceci są z natury SIMP-ami, bo do odbudowy demografii wystarczy tylko 20% męskiej populacji, kobiety są cenniejsze. Tylko doświadczenia życiowe i praca nad sobą u niektórych to zmieniają. Reszta jest białorycerzykami do końca życia.
Stąd bierze się ginocentryzm kultury- kobiety są niezbędne do tego żeby były
ładnie się nam pan prawak przedstawił przed pięcioma milionami słuchaczy
Ciśnie się teraz mężczyzn, bo darmowa kasa się kończy i nie będzie miał kto utrzymywać darmozjadów.
@kjungst: This. Putin nie jest kobietą. Trump, Tusk, Kaczyński, Bezos, Epstein, Gates, Soros, Xi - sami faceci. To faceci rządzą światem i napuszczają jednych na drugich żeby ludzie się nie skapnęli że CI WŁAŚNIE faceci ich gnębią.
A tak nie jest?