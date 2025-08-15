Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu odpowiedział na nasz wniosek o ujawnienie nazw i adresów kontrolowanych w Kędzierzynie-Koźlu punktów gastronomicznych serwujących kebaby, przekazanie wyników kontroli oraz udzielenie informacji na temat nałożonych kar.alberto81
Komentarze (83)
Kontrola wykazała, że oni po prostu narażali na rozstrój zdrowia swoich klientów - już za to powinna być nakładana maksymalna możliwa kara w przypadku punktu gdzie sprzedaje się "żywność" ლ(ಠ_ಠ ლ)
Wiesz co było twarde? My za komuny! Nie było smartfonów ani miękkiego papieru velvet!
Tak samo jak było z solą drogową itd też kary powinny być w milionach i w więzieniu.
Mniej przepierdzielą na socjale. No i często te pieniądze bedą krążyć i będą wydawane i możliwe że lepiej niż gdyby poszły w podatkach. Nie zawsze ale ciężko okręslić i stąd niska szkodliwość czasami. Choć też to szkodliwe i kara być powinna ale taka by firma zaczely płacić podatki