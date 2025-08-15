Narażasz zdrowie kogoś to powinny być kary np 100% obrotu z całego roku albo ryczał dla małych 10 mln. Żeby się zesrali i nigdy więcej nikt tak nie próbował. Jeszcze kwestai qielkości przewinienia oczywiście ale kary powinny być super dotkliwe. Co innego oszukuwanie skarbówki a co innego narażanie na zdrowie innych osób

Tak samo jak było z solą drogową itd też kary powinny być w milionach i w więzieniu.