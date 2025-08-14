UK. Gmina kazała usunąć niebezpieczne brytyjskie i angielskie flagi
Rada miasta, którą rządzi Partia Pracy, nakazała usunięcie flag Anglii i Union Jack z latarnii. Mieszkańcy Birmingham zainstalowali na ulicach miasta setki flag Union i St George w ramach patriotycznego aktu. Jednak we wtorek rada ogłosiła plany usunięcia flag bo zagrażają autom i pieszym.konradpra
Komentarze (38)
Dlatego my powinniśmy wprowadzić pełen zakaz imigracji tych, którzy kulturowo nie pasują.
Tylko proszę nie wyskakiwać z jakimiś debilizmami, że w Polsce Tatarzy mieszkają od zawsze- ok niech dalej sobie mieszkają.
Ciekawe czy np. muzułmanie z Francji i Anglii są kulturowo identyczni? A może wrócimy do średniowiecznych konfliktów?
Jak mocno i nisko można upaść w 100 lat...
co ja ostatnio czytam o tej Anglii to głowa mała!!!
to jest dosłownie IDENTYCZNA transformacja takich krajów jak IRAN, gdzie teraz jsy syf, kiła i mogiła!!!!