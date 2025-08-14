Dawno od wczoraj nie paliło się coś dużego - no to pali się już.
Płonie hala produkcyjno-magazynowa, w której przetwarzano tworzywa sztuczn (kujawsko-pomorskie). Obiekt spłonął niemal w całości. Częściowo dach zapadł się do środka. Spalił się także zaparkowany przed halą samochód. 100 strażaków próbuje dogasić pożar.kapusta5
CIA trzeba wzywać bo to wyjątkowo dziwne, że zakład w którym przetwarza łatwopalne tworzywa sztucznie zapalił w środku dnia się podczas upałów.
50% ruska agentura
50% cwaniacka śliska firma wyłudzająca ubezpieczenie/zacierająca ślady po pralni
szkoda tylko strażaków
Może goście zza wschodniej granicy, albo zapaliło się jak kiedyś w Ziemi Obiecanej fabryki się same zapalały.