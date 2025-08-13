Polska stała się dla Niemiec ważniejszym partnerem handlowym niż Chiny
Niemiecka gospodarka ostatnio przeżywa ciężkie chwile z powodu ceł i ograniczeń w handlu z USA i Chinami. Tymczasem handel z krajami Europy Środkowej i Wschodniej ma się coraz lepiej. Szczególnie dobrze wypada wymiana handlowa Niemiec z Polską.VoxClamantisInDeserto
