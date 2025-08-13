PKB w górę! Gospodarka PL nabiera tempa
Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto. Wynika z niego, że nastąpił wyraźny wzrost. Jeśli te dane się potwierdzą będzie to oznaczało dobrą wiadomość dla naszego kraju. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w drugim kwartale 2025 roku niewyrównanym sezFXMAG
Komentarze (89)
najlepsze
@mkkud: Wyjedź z Warszawy to zobaczysz.
@michal-ii-90: Budowa mitu na miarę zamachu smoleńskiego trwa. Ciekawe ile wydamy na komisję ds. klubu swingerskiego dawno wyjaśnionego przez właściciela.
Wskaźnik PKB jest ważony inflacją. GUS nie podaje wzrostu bezwzględnego PKB.
To o czym piszesz ma znaczenie przy liczeniu relacji długu do PKB. Bo tam używa się właśnie PKB bezwzględnego. Dlatego przy wzroście inflacji rośnie mianownik we wzorze i ten wskaźnik spada. O to dlatego PiS miał takie fajne wyniki zadłużenia.
PKB jest większe, bo korpo działające w Polsce zarobiły więcej milionów niż w poprzednim roku.
To oznacza wzrost o 13% w porównaniu do roku 2023 i ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2019.
Dla porównania, w 2019 roku koszty te wynosiły około 30 miliardów złotych
Procentowo:
W 2024 roku Polska przeznaczyła około 13% swoich dochodów budżetowych na obsługę długu publicznego.
W 2019 roku przy wydatkach 30 mld zł i dochodach budżetu (około 400 mld zł) udział ten wynosił ok. 7,5%.
W ciągu sześciu lat, udział wydatków na obsługę długu w dochodach budżetu państwa wzrósł o