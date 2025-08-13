Wskaźnik PKB jest ważony inflacją. GUS nie podaje wzrostu bezwzględnego PKB.To o czym piszesz ma znaczenie przy liczeniu relacji długu do PKB. Bo tam używa się właśnie PKB bezwzględnego. Dlatego przy wzroście inflacji rośnie mianownik we wzorze i ten wskaźnik spada. O to dlatego PiS miał takie fajne wyniki zadłużenia.