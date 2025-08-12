Z wizytą w zamku w Stobnicy
W ostatnim czasie wybraliśmy się, aby zobaczyć na własne oczy słynny zamek w Stobnicy. Jest to kontrowersyjna inwestycja, która od początku budzi ogromne emocje. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że zamek został wybudowany zgodnie z prawem...nightmeen
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (37)
najlepsze
Jaka k---a zazdrość? Przecież afera wynika z tego, że to było zrobione na pograniczu prawa by nie powiedzieć że złamaniem prawa.
Jak słyszę że coś jest z zazdrości to mnie k-----a bierze. Kilka razy zwróciłem uwagę jak auta źle parkowały i każdy z nich mi p-------ł o zazdrości i bólu d--y nie zdając sobie sprawy, że mam droższe auta niż oni XD
Mam wrażenie, że w Polsce można wszystko