Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6388
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4517
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4271
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3875
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2890

