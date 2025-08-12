Rynek akcji przewartościowany najbardziej od ponad 20 lat, uważają fundusze
Obawy o bańkę AI rosną. Niepokojące wyniki ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów funduszy inwestycyjnych przez Bank of America
To tak samo jak akcje Tesli, firma sprzedająca samochody która wypłaca w akcjach równowartość swojego 22 letniego dochodu (czy tam przychodu) na 100% jest przewartościowana, ale nikt nie wie kiedy w końcu p--------e. To taka gra w gorącego ziemniaka.
Nie jestem pewien, czy tu jest potrzebny jakikolwiek killer feature, bo zaletą AI jest właśnie wszechstronność, możliwość zastosowania w dziesiątkach codziennych spraw. Ja to jestem już trochę stary i mało co korzystam, choć od roku wreszcie jestem w stanie znaleźć jakiekolwiek informacje w wewnątrzfirmowej dokumentacji. Żona nawet się nie kryje, że opinie o jej podwładnych pisze jej AI, teściowa tak samo z uczniami. Jeden kumpel w pracy, będąc nieusatysfakcjonowany