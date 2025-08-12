Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3880
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
