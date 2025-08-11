Jezu, 6 lat przed klubem, strych poniosło ostro. Gdzie były służby? Dziecko zniknęło z systemu na lata i wszyscy mieli w------e? Czemu nikt nie reagował? A ktoś karmić musiał to co, przynosił jedzenie i nie zastanawiał się, czemu to dziecko siedzi w aucie? Dramat. Nie dziwię się, że demografia szoruje po dnie.