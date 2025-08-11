Wielkie odkrycie polskich naukowców w naszych górach. Najstarsze na świecie
W Górach Świętokrzyskich naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) zidentyfikowali najstarsze na świecie ślady poruszania się kręgowców na lądzie. Szacują, że mają ponad 400 milionów lat.Kismeth
Komentarze (23)
A teraz pomyślcie, że 500 mln lat temu była eksplozja kambryjska.
Po 100 mln lat zaczęły wychodzić na ląd (chociaż już wcześniej zrobiło to kilka gryp stawonogów)
Po kolejnych 100 mln lat prawdopodobnie pojawiła się stałocieplność i pierwsze struktury włosowe i protopiórowe.
Po kolejnych 100 mln lat czyli 200 mln lat temu właśnie świat został zdominowany przez dinozaury.
100 mln lat temu po świecie kroczyły największe
Czyli wywalilo wulkan tak mocno że wypieprzyło ryby na ląd, gdzie zdechły po kilku metrach. ¯\(ツ)/¯
right here, right now
right here, right now
right here, right now