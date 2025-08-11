540 mln lat temu powstały pierwsze prymitywne zwierzęta.

A teraz pomyślcie, że 500 mln lat temu była eksplozja kambryjska.

Po 100 mln lat zaczęły wychodzić na ląd (chociaż już wcześniej zrobiło to kilka gryp stawonogów)

Po kolejnych 100 mln lat prawdopodobnie pojawiła się stałocieplność i pierwsze struktury włosowe i protopiórowe.

Po kolejnych 100 mln lat czyli 200 mln lat temu właśnie świat został zdominowany przez dinozaury.

100 mln lat temu po świecie kroczyły największe