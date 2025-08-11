Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6341
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4481
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4220
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3834
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2836

