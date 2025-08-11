To policjant wyłamał rogatki i wjechał na przejazd. Zginął na miejscu
Kierowca miał wyłamać rogatki i wjechać na przejazd. Na miejscu śmierć poniosła jedna osoba, mężczyzna leżał na zewnątrz pojazdu. "Mogę potwierdzić, że ofiara to 29-letni policjant z komisariatu w Czerniejewie. Był w służbie od trzech lat" - przekazała rzeczniczka policji w Gnieźnie.ZobaczLink
Ale taż zastanawia mnie to: "Pociągiem podróżowało siedem osób. Zapewniono im komunikację zastępczą".