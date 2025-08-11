O fajnie się składa bo wczoraj jakiś białoruski raperek nawijał po rusku na stadionie narodowym, a ukraińscy poborowi którzy przebywają w Polsce robili tam bydło i afiszowali się z flagami oraz emblematami morderców Polaków na Wołyniu, oraz w prowokacyjny sposób obrażają Polaków twierdząc że cieszy ich że polaczki się grzeją o to. Taka koincydencja zaszła, mnie nawet to śmieszy, a dlatego że mieszkam w tym burdelu kilka dekad i się przyzwyczaiłem.