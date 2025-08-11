88 lat temu Nikołaj Jeżow wydał rozkaz nr 00485, rozpoczęła sie operacja polska.
11 sierpnia 1937, komisarz spraw wewnętrznych ZSRS wydał rozkaz będący podstawą dla akcji aresztowań 140 000 Polaków na terenie całego ZSRR, oraz przesiedlenia kolejnych 100 000. W wyniku operacji zostało rozstrzelanych 111 091 Polaków, a 28 744 zostało skazanych na wieloletni pobyt w łagrach.patykiem_pisane
Socjalizm obecny w Europie był odpowiedzią na komunizm na wschodzie.
Kapitalizm to w Polsce był może 20 lat od upadku komuny.
Teraz mamy socjalizm z nutką korporacjonizmu w gospodarce.
@KakaowyTaboret: KPO nie jest częścią budżetu, reszty twoich urojeń nawet nie czytam, nienawistniku
Gdzie ktoś z anty szczepiionkowców (co to w ogóle k..a ma wspólnego) napisał, że tylko Ukraińcy mordują Polaków?
Wymyśliłeś sobie tą bzdurę i sam ją obalasz?
" – Ponieważ miał mniej niż półtora metra wzrostu nazywano go karlikiem lub karłem. Był człowiekiem cichym, małomównym i odrobinę nieśmiałym, a przy tym sumiennym i pracowitym. Jeżow miał tylko jedną, ale bardzo poważną wadę. Gdy podjął się wykonania jakiegoś zadania, nie
nie żeby za Polskę, u nich za Stalina zamiast dymisji była kula w łeb (często po torturach żeby się przyznał)