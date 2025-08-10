Dostał pół miliona zł z KPO. Odpowiada. "Normalna rzecz".
Wojciech Kopeć otrzymał olbrzymie pieniądze by stworzyć aplikację biegową z funkcją zdalnego układania planów treningowych. A potem publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z kolejnych egzotycznych krajów.krispolska
Tacy jak on to powinni zwracać kasę z odsetkami.
Powinni mieć też całkowity zakaz korzystanie kiedykolwiek z jakiejkolwiek pomocy publicznej oraz ani grosza ze strony państwa. Ciekawe jak wielki biegacz poradziłby sobie bez pieniędzy zwykłych ludzi, którzy często nawet raz w roku nie mogą pozwolić sobie na wakacje.
Nic dziwnego, bo kolejnym problemem naszego państwa są fundacje, których nikt na poważnie nie kontroluje.
To nie jest żadna innowacja. Mapa, GPS, trasy, plan treningowy i rejestrowanie wyników. Do tego jakiś abonament. To nie rocket science. Najważniejsze jest by projekt jak najszybciej wszedł na rynek. Nic nie zastąpi feedbacku od użytkowników.
Jestem pewny, że z tej aplikacji nic nie będzie. Powstanie co najwyżej jakiś marny koncept, którego
@ish_waw: Przeczytałem ze zrozumieniem w przeciwieńswie do ciebie.
Całe to KPO dla HoReCa też ma taki wymóg. Dlatego, mimo iż wydali na ten moment 10% z tego 1,2 mld, to raczej większość będą musieli wypłacić, bo umowy są podpisane i ludzie wydali
Xddddddddd
eh a liczyłem na jakąs nową, spoko aplikację z naszego kraju a tu chłop