Pozew przeciwko Microsoft może uratować Windows 10.
Czy Microsoft musi wspierać Windows 10 za darmo? Sąd może zmusić giganta.Rezerwista
Czy Microsoft musi wspierać Windows 10 za darmo? Sąd może zmusić giganta.Rezerwista
Mam wciąż super działającego peceta na ASUS A88XM-A/ AMD A10-7800/ 12 GB DDR3 SDRAM/ NVIDIA GeForce GT 610 + Win7 Pro 64bit do którego wciąż dostaję update. Używam go do Excela i internetu, czasami jakieś proste projekty w SweetHome, skanowanie, drukowanie, czasami podstawowa obróbka zdjęć.
Wymiana na Win11, to zmiana całej platformy - w zamian dostajemy stres
sporo osób tak pomyślało
To zmodyfikowana wersja Windows 10 (edycje Home i Pro), opublikowana 15 lipca 2021 roku. Celem modyfikacji było zwiększenie wydajności przy jednoczesnym usunięciu zbędnych aplikacji i funkcji systemowych.
Główne modyfikacje:
IOT to coś podobnego, z tym że dla urządzeń typu bankomaty czy jakieś ekrany interaktywne i inne maszyny. Ale jak ktoś wyżej napisał, to nie są systemy dla zwykłych użytkowników.
