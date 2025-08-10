Z windowsem 10 (jak i wcześniejszymi) największe ryzyko jest takie, że M$ po prostu może zamknąć serwery aktywacji, i klops. Możesz mieć, możesz używać, ale jak co się trafi jakąś reinstalacja - to pozamiatane, bo legalnie oficjalnie nie aktywujesz już systemu. Nie będzie że "klucz zapisany w biosie" czy aktywacja na podstawie licencji cyfrowej czy studenckiej - wszystko to trafia do serwerów aktywacyjnych, jak one będą wyłączone to nic nie zrobisz.

