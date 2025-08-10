Bosak "Mamy do czynienia z aferą zbiorowej GŁUPOTY polityków zarządzających KPO.
Bosak przedstawia szczegółowo aferę KPO i nadmienia, że w ostatni piątek interweniował w ministerstwie. Jak się okazuje polski rząd jest całkowicie na łasce Unii Europejskiej. Minister Pełczyńska-Nałęcz wcześniej w fundacji Sorosza rozdzielała fundusze tego pana na Polskę. Materiał filmowy w linku.Czolgowy_tank
Komentarze (40)
Zapraszamy panią @KatarzynaPelczynskaNalecz
kominy to każdy głupi potrafi, wybierzmy takiego co akwarelę maluje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
a tu z kapelusza wyskakuje nazwisko her sorosa. szara eminencja zamieszania ;)