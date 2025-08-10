Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6247
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4382
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4101
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3178
Sąd oddalił skargi. Zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu
Sąd oddalił skargi. Zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu
3033

