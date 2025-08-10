KPO dla kultury
Można dostać 20,000- 200,000 Jakie warunki trzeba spełnić, a być eko - robić wszystko cyfrowo i wirtualnie, lub korzystać z AI xD Łączna wartość środków do rozdania to 250 616 784 zł Zapraszam do lektury i zainteresowaniem się w ogóle innymi dotacjami i na co idą pieniążki z KPO ;)WladcaPiachu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Informacja który malarz i tancerz dostali po 200 000zł będzie za dwa tygodnie. Trzeba się odezwać do twórcy https://mapa-kpo.pl/ żeby dodał nowe źródło danych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ale Tusk już wie w jakie g---o wdepnął to na 100% usuną
A UE nie wymaga od nich transparentności społecznej? Stąd ta strona z dotacjami na gastro. Bo się teraz pogubiłem;)
@WladcaPiachu: wymaga ale kto im zabroni ukryć te dane na kolejne 3 tygodnie aż się ludziom temat znudzi?
Wyjdzie prezes UODO powie ze muszą przeanalizować czy to nie jest naruszenie RODO bo tam przecież adresy i nazwiska są i tak się będzie zabawa kręcić.
Ależ tam będzie się działo...
I cyk, dotacja na jacht ( ͡° ͜ʖ ͡°)