KPO to nic! Urzędnik z miasta powiatowego kupuje pełnomorski jacht za 12 MLN.
Piotr Całbecki z Torunia (woj. Kujawsko-Pomorskie) został wyznaczony do zarządzania budżetem całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zdaniem pana Piotra jego rodzinna miejscowość oddalona od morza o 150 km powinna otrzymać do dyspozycji dwumasztowy pełnomorski jacht sfinansowany przez podatników,gwda
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
"Jak tłumaczy marszałek województwa Piotr Całbecki, "projekt jest dedykowany przede wszystkim młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także młodym ludziom z niepełnosprawnościami".
- Dedykujemy go także młodym pasjonatom morza, uczniom szkół naszego regionu, bo wychowanie morskie to szkoła charakterów. To nie będzie jacht dla bogatych! Sądzę, że to przedsięwzięcie jest najwspanialszą rzeczą na świecie, jaką możemy zrealizować w ramach naszego projektu innowacyjnej edukacji - twierdzi Całbecki. "
@Tremade: Na nich się PIS nie zgodzi, bo każdy wie, że oni nic nie robią innego jak tylko namawiają młodzież do zmiany płci (patrz weto andrzejka).
jak wiadomo, dla takich ludzi pełnomorski sztorm to szczyt marzeń XD
Ale wykopek tworzący tytuł śmiało może iść do faktu. Marszałek woj kujawsko - pomorskiego = urzędnik z miasta powiatowego.
Jak tyle jachtów przybyło, trzeba stworzyć sieć kanałów szybkiego ruchu by można się nimi poruszać po kraju. No chyba że taki jacht można wrzucić na pociąg towarowy albo na tira.
@Petururururu:
To tradycja :)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Podchor%C4%85%C5%BCych_Marynarki_Wojennej
więc jak w końcu jest?