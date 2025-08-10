O cie kuj...



"Jak tłumaczy marszałek województwa Piotr Całbecki, "projekt jest dedykowany przede wszystkim młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także młodym ludziom z niepełnosprawnościami".



- Dedykujemy go także młodym pasjonatom morza, uczniom szkół naszego regionu, bo wychowanie morskie to szkoła charakterów. To nie będzie jacht dla bogatych! Sądzę, że to przedsięwzięcie jest najwspanialszą rzeczą na świecie, jaką możemy zrealizować w ramach naszego projektu innowacyjnej edukacji - twierdzi Całbecki. "