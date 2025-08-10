Fundacja założona przez niemiecki rząd podmiotem przydzielającym KPO !
Fundacja założona przez niemiecki rząd była podmiotem odpowiedzialnym za podział środków z KPO! W jej władzach dwóch radnych Mniejszości Niemieckiej, wśród beneficjentów matka ich kolegi radnego i żona Senatora z PO.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Pamiętajcie że trzeba im jeszcze emerytury sfinansować xddd
*hehe xD
@tokatonton: ale to będzie jeden wielki przekręt. Tym razem artyści będą inwestować w jachty i mieszkania na wynajem w celu dywersyfikacji działalności
ale czy kogoś to powinno zdzwić jeszcze? masowy import niemieckiej filozofii sabotażu tego, co się rozwija w spokoju, albo powinno się rozwijać bez sabotażu z zewnątrz.
można zrobić kogoś w ciula raz i dwa, ale nie cały naród.
niewybaczalne ;)
https://www.youtube.com/watch?v=NSJVARm5FlI
Hey tajniacy weźcie coś fajnego powiedzcie!
Czy może jak to mówił (chyba Szewardenadze) chcieliśmy jak najlepiej a wyszło jak zawsze.
Tak jak z tymi tablicami alimentacyjnymi, zaproszeniem pedofila itd.