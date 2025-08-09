Studnia głębinowa za 400k, oczywiście z KPO :)
Patrząc ile kosztuje rzekome wykopanie studni - żałuję, że robię w innym zawodzie :)Kapersky
Komentarze (11)
Przecież to zapytanie ofertowe do wybudowania studni w ramach projektu dofinansowanego 400 tys. (nie sprawdzałem, info ze znaleziska) a nie oferta budowy studni za 400 tys. Normalnie wszyscy wykopujący to jełopy.
W dodatku nie wpłynęła żadna oferta więc nawet nie wiecie, czy chłop tą studnię w końcu wybudował a jeżeli tak to za
A teraz zajrzyj pod wykopany link i powiedz co kontrowersyjnego widzisz w tym zapytaniu. Tylko tak własnymi słowami a nie z opisu opa.