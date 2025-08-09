JPDL, czy wy w ogóle czytacie co wykopujecie? Wystarczy napisać dowolną bzdurę, dać KPO i wykopiecie wszystko w ciemno?



Przecież to zapytanie ofertowe do wybudowania studni w ramach projektu dofinansowanego 400 tys. (nie sprawdzałem, info ze znaleziska) a nie oferta budowy studni za 400 tys. Normalnie wszyscy wykopujący to jełopy.



W dodatku nie wpłynęła żadna oferta więc nawet nie wiecie, czy chłop tą studnię w końcu wybudował a jeżeli tak to za Pokaż całość