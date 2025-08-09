W dawnych czasach wprowadzenie psa do sklepu spożywczego byłoby nie do pomyślenia — dobry obyczaj i podstawy kultury osobistej skutecznie zniechęcały do takich praktyk. Dziś jednak, w dobie zmieniających się zwyczajów i większej swobody w traktowaniu zwierząt domowych, coraz częściej można zauważyć czworonogi między sklepowymi półkami. W odpowiedzi na te sytuacje wiele lokalnych sklepów zdecydowało się na wprowadzenie wyraźnego zakazu wprowadzania psów. Skąd taka decyzja? Czy jest to przejaw niechęci do zwierząt, czy raczej troska o dobro wszystkich klientów? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

Higiena i bezpieczeństwo żywności — najważniejsze kryteria

Podstawowym powodem wprowadzenia zakazu jest konieczność zachowania wysokich standardów higieny w miejscach, gdzie sprzedawana jest żywność. Sklepy spożywcze podlegają rygorystycznym przepisom sanitarnym, które jasno określają, że zwierzęta — z wyjątkiem psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami — nie powinny mieć wstępu do takich przestrzeni. Przepisy te nie są jedynie biurokratycznym wymogiem, lecz mają na celu ochronę zdrowia konsumentów. Niestety, egzekwowanie tych zasad bywa problematyczne — w ciągu ostatniego roku w naszym mieście nie odnotowano ani jednej interwencji związanej z obecnością psa w sklepie, który roznosi bakterie lub przeszkadza innym w bezpiecznym robieniu zakupów. Nie wynika to jednak z tego, że problem nie istnieje, lecz z faktu, że policja wybiórczo traktuje obowiązek dbania o bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony zdrowia, często bagatelizując takie zgłoszenia jako „błahostkę”.

Zdarzały się sytuacje, w których psy, spacerując między regałami, oznaczały teren, obsikując nogi stoisk, meble czy nawet kartony z towarem. Takie incydenty nie tylko generują dodatkowe koszty związane z czyszczeniem i dezynfekcją, ale mogą również prowadzić do zanieczyszczenia produktów spożywczych. Sierść zwierząt, unosząca się w powietrzu, może osiadać na pieczywie, warzywach czy innych nieopakowanych produktach, co stanowi zagrożenie dla jakości żywności. Dla osób z alergią na sierść zwierząt wizyta w sklepie, w którym niedawno przebywał pies, może skutkować dyskomfortem, a nawet poważniejszymi reakcjami alergicznymi.

Nasz lokalny sklep w Piotrkowie Trybunalskim zmuszony był niedawno umieścić przy wejściu informację: „Zakaz wprowadzania psów”. Decyzja ta nie wynika z niechęci do zwierząt — wręcz przeciwnie, wielu pracowników to miłośnicy czworonogów. Chodzi jednak o higienę, bezpieczeństwo żywności oraz komfort wszystkich klientów. Właściciel sklepu spotyka się codziennie z niepohamowanym hejtem i atakami ze strony właścicieli czworonogów, którzy mają za nic zdrowie ludzkie.

Dodatkowym problemem są psy plączące się pod nogami klientów. W wąskich alejkach, między wózkami i koszykami, łatwo o potknięcie i przewrócenie się — a wtedy cierpieć może zarówno człowiek, jak i zwierzę.

Podobny brak wyobraźni można zauważyć na chodnikach. Coraz częściej spotykamy właścicieli traktujących swojego psa jak partnera do spaceru, któremu inni ludzie powinni uprzejmie ustępować z drogi. W praktyce bywa odwrotnie — kiedy pies nagle wchodzi w drogę lub staje w poprzek, kończy się to gwałtownym ominięciem lub, niestety, przypadkowym kopnięciem czy bardzo bolesnym nadepnięciem na psa. Powstaje pytanie, kto właściwie ma pierwszeństwo na ziemi: człowiek czy zwierzę? Bo jeśli właściciel pozwala psu być swoim panem, to problem leży nie w czworonogu, lecz w jego opiekunie, a to z kolei nie powinno być zmartwieniem dla przechodniów czy klientów sklepu.

Warto pamiętać, że w sklepach spożywczych obowiązują przepisy sanitarne, które zabraniają wprowadzania psów i innych zwierząt w miejsca, gdzie sprzedawana jest żywność. Wyjątkiem są jedynie psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami — te zawsze są mile widziane, również dlatego że są wychowane i niemal „przyklejone” do nogi właściciela.

Właściciele sklepu podkreślają: „Kochamy zwierzęta, ale musimy dbać o czystość, zdrowie i komfort wszystkich naszych klientów. Liczymy na zrozumienie i poszanowanie zasad”.