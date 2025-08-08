Skandal wokół KPO. Jest ruch prokuratury
Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy podano w wydanym komunikacie.Kulfonix
Komentarze (82)
"Nie stwierdzono znamion czynu zabronionego"
Dziękuję za uwagę, dobranoc
Złożył wniosek o zakup jachtu na wynajem.
Dostał go.
I dlaczego mieliby go niby teraz ścigać za ten wniosek XD
Zabrać mu też tego nie zabiorą.
Przyklepane, zapłacone, kupione.
@bleblebator: Najlepiej się zapisać też do PIS, dostaniesz kasę w następnej kadencji tak jak za tarczę.
Dlaczego szary obywatel ma płacić za to, że ktoś dostał 0,5 mln na Jacht czy inną fanaberię, która ma mu dywersyfikować przychód?
główną nieprawidłowością jest kierownictwo restortu, które doprowadziło do sytuacji w której takie wałki dało się kręcić, a nie to, że januszexy skorzystały z szansy na darmowy jachtu...
No niestety wszystkie te wałki idą z naszych podatków.
https://streamable.com/giahyg
https://edoradca.pl/dotacje-unijne/pozyskiwanie-funduszy-unijnych/
https://bizplanner.pl/dotacje-unijne-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2025/
https://www.sekwencja.eu/
Nie zapomnijcie ginąć jak świnie w okopach w czasie wojny za tych januszy biznesu, deweloperów, banksterów czy politykierów.