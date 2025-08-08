No ale powiedzmy sobie szczerze co może grozić takiemu przedsiębiorcy.

Złożył wniosek o zakup jachtu na wynajem.

Dostał go.

I dlaczego mieliby go niby teraz ścigać za ten wniosek XD

Zabrać mu też tego nie zabiorą.

Przyklepane, zapłacone, kupione. Pokaż całość