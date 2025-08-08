Ponad 2 miliony razy służby po dane obywateli w zeszłym roku
W ubiegłym roku polskie służby państwowe skorzystały z możliwości wglądu w billingi obywateli ponad 2 miliony razy najwięcej od 8 lattyp53B
"Dotychczasowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar rozpoczął działania mające na celu dostosowanie polskich przepisów do standardów unijnych."
Wystarczy przeczytać artykuł.
@apeee: xDDD. PiS uchwalił kiedyś ustawę zezwalającą służbom na dostęp do danych, to teraz służby pod kierownictwem z nadania KO muszą (sami Ziobro z Kaczyńskim trzymają im pistolet przy głowie) o te dane występować, wykręcając rekord!
Wiadomo, wina PiS. Czego tu nie rozumieć (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
DEMOKRACJA, WOLNE SĄDY!
O
T
@michalxd21: tak
A nie jednak to nie był Kaczyński....
Komentarz usunięty przez autora