Zawsze mnie ta moda na chmurę i wciskanie jej wszędzie zastanawiała i nigdy nie mogłem jej zrozumieć do końca.

Przy wielu projektach chmura się wprost nie opłaca ale firma się tam ładuje żeby być "cloud-based" albo postawić o kilka godzin szybciej niż stawiałby to admin na dedykowanym serwerze. Do tego dochodzą obawy właśnie o bezpieczeństwo danych czy o zmiany kosztów - amazon może w każdej chwili powiedzieć, że od jutra jest podwyżka Pokaż całość