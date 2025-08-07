Amazon kasuje 10 lat pracy użytkownika. Potem poprosili o 5 gwiazdek
Współczesne uzależnienie od chmury przynosi nowe zagrożenia. Inżynier oprogramowania stracił dekadę swojej pracy w wyniku administracyjnej decyzji Amazona. Pojawiły się oskarżenia o tuszowanie sprawy i błędy proceduralneo__0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@CienCzlowieka: inzyniezy oprogramowania nie maja pod tym wzgledem nic do powiedzenia. Chyba, ze masz na mysli prywanie. W firmie dostajesz infrastrukture i tyle. Nikt nie zwraca uwagi na twoje porpozycje, bo maja od tego "ekspertow", a "eksperci" sa tacy, ze z niewiedzy wszyskto blokuja zeby nie musieli sie babrac w ustawieniach. Jeszcze by przez przypadek ktos mogl komfortowo pracowac. Oj
Przy wielu projektach chmura się wprost nie opłaca ale firma się tam ładuje żeby być "cloud-based" albo postawić o kilka godzin szybciej niż stawiałby to admin na dedykowanym serwerze. Do tego dochodzą obawy właśnie o bezpieczeństwo danych czy o zmiany kosztów - amazon może w każdej chwili powiedzieć, że od jutra jest podwyżka
No i bardzo fajnie, ale przecież tamte chmury też nie są 100% pewne. Pamiętam jakiś czas temu google też usunęło przypadkiem dane jednego ze swoich klientów i nic nie udało się odzyskać.