Sprawa Sebastiana Majtczaka. Wątek policjantów krąży między sądami
Sebastian Majtczak, oskarżony o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, stanie przed sądem już za miesiąc, ale trzy sądy zostały dotąd zaangażowane w sprawę policjantów, którzy nie zatrzymali mężczyzny pod Piotrkowem Trybunalskim.rybak_fischermann
Ten kraj to jest j----y żart, bo łajdakom od majtczaka za ewidentne ukręcenie sprawy nawet nie postawili zarzutów utrudniania śledztwa.
Zamataczyć sprawę głośną medialnie nie jest prosto. Trzeba wykazać się kreatywnością, sprytem i rozmyć odpowiedzialność.
Kanalie w togach będą potem twierdziły, że 3 sądy niezawisłe od rozumu, godności człowieka i odpowiedzialności były podobnego zdania, sprawę kontrolowały i wszystko jest krystaliczne. Niczym krętacze w togach.