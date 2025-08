ogolnie 90% fizyki ze szkoly sredniej mozna opisac za pomoc energi i pracy a dokladnie uzywajac zasady zachowania energi. Do tego jeszcze dorzucic fale i kinematyki troche i kazde zadanie mozna rozwiazac, chociaz kinematyka to i tak pochodna energi, fale zreszta tez.



bo wszystko w przyrodzie to przemiana energi , a jej brak to nicosc i zero absolutne.