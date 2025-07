Tych rzeczywiście z problemami genetycznymi to pewnikiem mały procent. Kiedyś była wśród dzieciaków moda na subkultury, ale jedyne co mogłeś z nich wynieść w dorosłe życie to przetrącony nos i kilka dziar. Teraz jest moda na trans i dzieciaki rujnują swoje organizmy przy poklasku debili. Takiego gnojka łatwo zmanipulować. Szczególnie w tym durnym wieku, gdy rodzice to najgorsze co istnieje na ziemi. Wtedy dzieciak dla akceptacji grupy, a co dopiero dorosłych, zrobi Pokaż całość