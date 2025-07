coś się naprawdę mega złego dzieje w tym państwie, przecież kiedyś żeby móc pracować w policji to trzeba było przechodzić b. wymagające testy, nie można było mieć tatuaży, psycholog i psychiatra obowiązkowo. Może to kwestia marnych zarobków, upadku morale po wszystkich tych aferach norminacyjno-politycznych. Szkoda. btw. te specjalne jednostki policji to powinny mieć mnożnik 2, 3 razy taki jak normalne jednostki żeby pokazać ich elitarność