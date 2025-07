No z tymi kaniami to obserwuję wręcz odmienny trend przynajmniej tam gdzie łażę. O ile pieczarek na łąkach prawie nie znajduję (za to masa tego w parkach i na trawnikach, pewnie za sprawą "bio" nawozów) to kanie obsypuje po łączkach blisko lasu po prostu multum, do tego stopnia że czasami zbieram tylko te najurodziwsze bo bym z wszystkimi do domu nie wrócił ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )